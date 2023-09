Eccellenza: Coppa Italia, l’Otranto elimina il Brilla Campi

L’Otranto elimina il Brilla Campi e approda al secondo turno di Coppa Italia Eccellenza.

I biancazzurri idruntini scendono in campo concentrati e pure con qualche assenza di peso fanno valere la loro qualità: finisce 3-1 per il team allenato da Graziano Tartaglia al “Mazzotta” di San Pancrazio Salentino.

Partono bene gli ospiti che già al 6’si conquistano un calcio di rigore: Trovè è atterrato da un avversario, l’arbitro concede la massima punizione che Gabriele Gallo trasforma senza esitazioni.

Avanti di una rete, Alessandro Villani giocano in scioltezza e si rendono pericolosi dalle parti del portiere avversario. Vanno vicini alla segnatura Piccinno, Trovè e Villani imbeccato ai 16 metri con un schema da calcio d’angolo.

Il Brilla Campi fatica a reagire e sugli sviluppi di un penalty l’undici in trasferta raddoppia con il colpo di testa puntuale di Francesco Plevi.

La ripresa si apre seguendo lo stesso canovaccio della prima frazione di gara, Villani va vicino al tris con una punizione dal limite che lambisce il palo.

Buono, allenatore di casa sostituto in panchina dello squalificato Patruno, ridisegna i padroni di casa con una serie di sostituzione, è l’Otranto però a triplicare.

Gran lavoro sulla trequarti di Villani e assistenza per Trovè che scarica in porta un destro forte e preciso dalla destra dell’area di rigore. Tartaglia cambia qualche titolare, il Brilla ne approfitta per guadagnare campo e al 28’ accorcia le distanze.

Ottimo lavoro di Iaia sulla destra, e palla morbida sul secondo palo per Facecchia che insacca di testa da zero metri. Passano pochi minuti e, dopo un grande intervento del portiere idruntino Melito, classe 2005 all’esordio assoluto nel Città di Otranto, l’arbitro concede un rigore anche ai padroni di casa dopo il fallo di Cariddi su Olibardi.

Sul dischetto va Marti, straordinario il riflesso di Francesco Melito che si distende sulla destra e respinge il penalty. È l’ultima emozione del match, trovano minuti d’esordio anche i 2006 Gabriele Giglio e Andrea Rollo prima del triplice fischio finale che concede il passaggio del turno al Città di Otranto.

BRILLA CAMPI-OTRANTO 1-3

RETI: 6’pt rigore Gallo, 27’ Plevi; 21’st Trovè, 28’ Facecchia.

BRILLA CAMPI: De Matteis, Fontanella (9’st Carrozzo), Maniglia (9’st Litti), Iaia, Tondo, De Ventura (9’st Olibardi), Narducci, Caravaglio, Poletì (14’st Facecchia), Marti, Poleti (26’st Pascali). Panchina: Innocente, Spedicato, Schiavone, Sardelli. All. Buono (Patruno squalificato).

OTRANTO: Melito, Angelini (21’st Cariddi), Plevi, Valentini, Signore, Cisternino, Piccinno (45’pt Greco – 33’st Rollo), Medaglia (24’st Giglio), Trovè, Villani, Gallo (14’st Cortese). Panchina: Merico, Filippo, Nicolazzo, Aprile. All. Tartaglia.

ARBITRO: Luca Albione di Lecce. ASSISTENTI: Filippo Alfieri di Lecce e Matteo Filiberto Spedicato di Lecce.

AMMONITI: Fontanella (C)Angelini (O), Buono (allenatore Campi); Tondo (C), Cariddi (O).

CALCI D’ANGOLO: 5-5. RECUPERO: 2’pt; 5’st.

