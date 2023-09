Eccellenza: Coppa Italia, UC Bisceglie liquida il Borgorosso Molfetta

Continua la striscia positiva dell’Unione Calcio Bisceglie che, sul sintetico del Paolo Poli di Molfetta, trova un inizio di gara sfavillante e il passaggio della prima fase di Coppa. Molto turnover nelle due formazioni che si troveranno a disputare 3 partite in 7 giorni.

L’incontro, il cui inizio è stato posticipato di 30 minuti nelle ore prima della partita per un problema della terna arbitrale, vede gli azzurri di mister Monopoli partono subito forte e al 15’ è Alessandro Amoroso a conquistarsi e trasformare un calcio di rigore spiazzando il portiere biancorosso. Bastano quattro giri di lancette all’Unione per mettere in cassaforte il passaggio del turno. E’ Riccardo Di Palma a siglare lo 0-2 che mette fine ai sogni di gloria dei ragazzi di mister Angelo Carlucci. La partita tra guizzi infruttuosi e interruzioni di gioco si trascina agli spogliatoi.

Nel secondo tempo Carlucci prova a dare una scossa al team molfettese con due cambi al rientro dall’intervallo, ma il refrain non cambia, con squadre molto accorte e poco sbilanciate. Unica nota di colore l’espulsione del neo acquisto biancorosso Scarimbolo. Con la girandola dei cambi di entrambe le squadre si inabissano anche le ultime speranze del Borgorosso Molfetta, con l’Unione in pieno controllo del match sino al fischio finale del signor Saponaro di Foggia.

Per l’Unione ora il prossimo appuntamento sarà la trasferta di San Severo, mentre il Borgorosso sarà il derby casalingo con il Molfetta Calcio.

BORGOROSSO-UC BISCEGLIE 0-2

RETI: 15’ rigore Amoroso (U), 19’ Di Palma (U).

Borgorosso Molfetta: De Santis, Scarimbolo, Conteh, Massaro, Laraspata, Taccarelli (70′ P. Binetti), Diagne, Spilotros (46′ Mariani), Cubaj (64′ Caputi), Sallustio (46′ Magurean), Barile (73′ Vitale). Panchina: Sancilio, Giulitto, Cascione, Ventura. All. Carlucci

Unione Calcio Bisceglie: Di Bari, S. Lullo, Cascione, Bufi, Stella, Monopoli, Mbaye (75’ De Marco), Diomandè (61’ Andriano), Amoroso (65’ S. Binetti), Zinetti (65’ Lanzone), Di Palma (83’ Petrignani). Panchina: Quagliarella, Grillo, Basile, Saani. All. Monopoli.

Ammoniti: Diagne (B), Laraspata (B), S. Lullo (U). Espulsi: Scarimbolo (B).

