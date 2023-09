Eccellenza: Coppa Italia, Molfetta Calcio passa agevolmente il turno

La Molfetta Calcio, passa agevolmente il I° turno di Coppa Italia di Eccellenza, battendo anche al ritorno, la Molfetta Sportiva con un secco 5-2.

Di Domenico, propone alcune novità rispetto agli 11 vittoriosi con il Corato domenica scorsa, lanciando Lovecchio tra i pali, Ferretti e Stella in difesa e Pischedda e Dargenio a centrocampo. Pronti via ed è la Molfetta Sportiva a passare in vantaggio, con la bella rete di Lattanzio che batte Lovecchio.

La Molfetta Calcio reagisce e si rende pericolosa al 16’ con Scanzano che a tu per tu con il portiere ospite Guarnieri, spreca. Quattro minuti dopo, bel traversone dalla destra di Scanzano per Lavopa, che spara alto. La Molfetta Sportiva, risponde al 25’ con Diarrassouba, che in azione personale, defilato tira a lato.

Il meritato pareggio per capitan Vicedomini e compagni, arriva al 36’ con bomber Lopez, che fulmina Guarnieri. Il primo tempo si chiude con Lavopa, che al 46’ con un gran tiro dalla distanza,impegna severamente l’estremo difensore avversario.

La ripresa,si apre con la Molfetta Sportiva che prima si rende pericolosa al 6’ in contropiede con Lattanzio e poi al minuto 8’, passa nuovamente in vantaggio con Fiorentino, abile a trasformare un calcio di punizione.

La Molfetta Calcio allora, reagisce rabbiosamente e al 15’ trova il pareggio con Di Fulvio, che di testa su azione da calcio d’angolo, batte Guarnieri. Sul 2 a 2, si scatena prima Vito Lavopa, che semina scompiglio in area avversaria e con un colpo da biliardo deposita in rete, poi con il neo entrato Palumbo, che al 24’ con un gran tiro segna il poker per la Molfetta Calcio e al 35’,dopo una bel fraseggio con Lopez, tira con precisione e potenza, battendo imparabilmente il malcapitato Guarnieri.

La Molfetta Calcio dunque vince e convince, si aggiudica il derby infrasettimanale con i cugini della Molfetta Sportiva e passa meritatamente al turno successivo di Coppa Italia.

MOLFETTA SPORTIVA-MOLFETTA CALCIO 2-5

Reti: 6’ pt Lattanzio (MS), 36’ pt Lopez (MC), 8’ st Fiorentino (MS), 15’ st Di Fulvio (MC), 19’ st Lavopa (MC), 24’ st Palumbo (MC), 35’ st Palumbo (MC).

Molfetta Sportiva: Guarnieri, Tedone, Corvasce, Daiello (23’ st Daniele), Fiorentino [k] (29’ st Pallone), Palmieri, Corallo (21’ st Sifanno), Raia, Diarrassouba (14’ st Calefato), Dentico (18’ st Marolla), Lattanzio. Panchina: Garofalo, Cattedra, Carbutti, Capone. All. Sisto.

Molfetta Calcio: Lovecchio, Stella, Gelsi (21’ st Schirone), Lopez, Lavopa (21’ st Pantovic), Vicedomini [k], Scanzano (11’ st Palumbo), Di Fulvio, Ferretti, Pischedda (11’ st Stellone), Dargenio (15’ st Salvatore). Panchina: Lacirignola, Colamesta, Rizzi, Marzulli. All. Di Domenico.

Arbitro: Capuano Savio di Barletta. Assistenti: Chiricallo Roberto e Conversa Angelo di Bari.

Note: recuperi 1’ pt – 1’ st.

