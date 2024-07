Eccellenza, si dividono le strade tra il Bisceglie e Rubini

Il Bisceglie ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Francesco Rubini, che ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area tecnica nella stagione sportiva 2023/2024.

Rubini, avvocato bitontino ed ex difensore in Serie D, è rimasto nel mondo del calcio anche dopo il ritiro dall’attività agonistica. Nel luglio 2023, aveva accettato l’incarico proposto dalla società del Bisceglie, svolgendo il suo ruolo con passione e dedizione per dodici mesi.

