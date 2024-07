Matera, Consonni dice no: pronto il Ciullo-bis?

(di Roberto Chito) Il colpo di scena è arrivato nella serata di domenica. Luigi Consonni, alla fine, ha deciso di non accettare la panchina del Matera. Dunque, termina ancor prima di cominciare l’avventura in biancoazzurro dell’ex Pistoiese.

In questo modo, il neo-ds Alessio Ferroni ha subito optato per Salvatore Ciullo, reduce dalla negativa esperienza a Barletta, ma con un più che positivo trascorso nella Città dei Sassi nella stagione 2022-23. Nella notte ci sono stati i primi contatti per lavorare alla fumata bianca. Infatti, il tempo, maggiore deterrente della nuova proprietà, scorre via senza sosta. L’intenzione di Ciullo è quella di rimettersi in pista il prima possibile, e visti i suoi trascorsi a Matera potrebbe essere l’occasione giusta per riprendere quel cammino che si è interrotto ad inizio settembre scorso. Ovviamente, poi, ci sono da valutare diversi aspetti.

Il club biancoazzurro, naturalmente è in ritardo sul mercato. I vari, Cipolletta, Sepe, Maltese, Agnello, Russo e Ferrara si sono accasati altrove, costringendo il club del neo presidente Tosoni a ripartire da zero. Il primo passo sarà quello della panchina con la possibilità del ritorno di Salvatore Ciullo in biancoazzurro. E chissà che domani pomeriggio, nella conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà non ci sia spazio anche per l’annuncio del nuovo tecnico.

