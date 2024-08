Eccellenza, rinforzo argentino per l’attacco del Bisceglie

Continua il lavoro incessante della dirigenza del Bisceglie per fornire al tecnico Giuseppe Scaringella una rosa completa e competitiva in vista della stagione 2024/2025. In questa direzione, la società annuncia l’acquisto di un nuovo attaccante, l’argentino Athos Ferracci, che andrà a rafforzare il reparto offensivo della squadra.

Ferracci, nato l’11 agosto 2000, ha appena compiuto 24 anni e si è già distinto per le sue capacità realizzative. Tra il 2021 e il 2023, ha attirato l’attenzione giocando nel campionato di Promozione Calabrese con il Cassano Sybaris, conducendo la squadra ai playoff per due stagioni consecutive grazie ai suoi gol. Nella stagione 2022/2023, il giovane attaccante ha realizzato 33 reti, dimostrando che il sesto livello del calcio italiano non era all’altezza del suo talento.

Successivamente, Ferracci ha fatto il salto di categoria, passando all’Eccellenza con il Digiesse PraiaTortora, sempre in Calabria, dove ha confermato le sue qualità sotto porta vestendo la maglia biancazzurra. Con questo nuovo innesto, il Bisceglie punta a migliorare ulteriormente il proprio attacco in vista della prossima stagione.

