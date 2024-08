Cerignola: conclusa la preseason, testa alla Juventus Next Gen

Una settimana breve per avvicinarsi al fatidico 23 agosto, quando il Cerignola esordirà nel suo terzo campionato di Serie C consecutivo, e lo farà in maniera inedita a Biella contro la Juventus Next Gen. Un avvio stimolante, carico di curiosità, subito un banco di prova dopo il deludente allenamento congiunto svolto sabato a Silvi Marina contro il Pescara.

Al di là del risultato, 2-0 per gli abruzzesi, è parso un Cerignola indietro rispetto a quello frizzantino e propositivo visto a Potenza una settimana prima. Il Pescara è riuscito a dilagare nella prima frazione, con i gialloblù inchiodati da una forma fisica inevitabilmente non eccezionale, venuti fuori poi nella ripresa con una certa supremazia territoriale, un movimento più corale tra i reparti ma senza, di fatto, creare pericoli alla retroguardia avversaria.

È pur sempre calcio amichevole d’agosto, non sono ammessi allarmismi e restano comunque valide le indicazioni positive giunte dalla gara di Coppa Italia, ma anche quella di un attacco al momento troppo leggero: in tre gare contro squadre di pari categoria, Campobasso e Pescara in amichevole oltre al Potenza in Coppa, un solo gol segnato, tra l’altro da capitan Ligi, difensore centrale.

La dirigenza è consapevole di questa necessità, probabilmente l’ultima in entrata, Raffaele continua a chiedere rinforzi lì davanti, lo ha fatto pubblicamente e spera che entro la prima di venerdì il suo organico possa essere completo. Le dinamiche di mercato potrebbero però vanificare questo suo desiderio, il ds Di Toro vaglia il terreno a caccia di opportunità in linea con la politica del club. Salvemini resta la suggestione, l’attaccante del Giugliano, non convocato sabato sera in Coppa, piace però anche in Serie B ed al momento resta fuori portata, Pescara momentaneamente avanti nei discorsi su Marconi; l’impressione è che il tanto atteso rinforzo possa arrivare anche nelle battute conclusive del mese. Intanto salutano Ingrosso e Carnevale, entrambi direzione Taranto, su Neglia resta forte il pressing dell’Ancona.

