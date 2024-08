Eccellenza, qualità e fantasia per Bisceglie con Francesco Palumbo

Il Bisceglie prosegue nell’opera di rinnovamento della rosa a disposizione di Giuseppe Scaringella: la società annuncia l’arrivo di Francesco Palumbo, trequartista 23enne originario di Taranto.

Nonostante la giovane età, Palumbo è un elemento di sicuro affidamento, con qualità affinate in settori giovanili importanti come quelli di Taranto, Foggia e Lecce. Con i rossoneri e i salentini, in particolare, ha giocato anche nel Campionato Primavera 2 (37 presenze e 6 gol in totale). Passato fra i “grandi” nella stagione 2020/2021, Palumbo si è fatto le ossa in Serie D (dove ha disputato 80 partite complessive, segnando 4 gol e distribuendo 7 assist) con le maglie di Brindisi prima e Bitonto poi, tornando quindi a Brindisi nella trionfale stagione 2022/23 dei messapici, conclusa con la vittoria del campionato e la promozione in C.

Dopo una parentesi al Molfetta la scorsa stagione, Palumbo ha scelto ora di rimettersi in gioco, abbracciando l’ambizioso progetto del Bisceglie Calcio. A lui va l’augurio di un’avventura ricca di successi con la maglia nerazzurro stellata!

