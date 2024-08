Andrea Solidoro è il nuovo allenatore dell’Arboris Belli

L’Arboris Belli ha ufficializzato Andrea Solidoro come nuovo allenatore della squadra. Nato a Taranto il 21 marzo 1987, Solidoro porta con sé una vasta esperienza e una grande passione per il calcio. Attualmente, ricopre anche il ruolo di ingegnere presso Leonardo Spa.

Solidoro vanta qualifiche di alto livello, avendo conseguito la licenza UEFA B nel giugno 2018 e la UEFA A nel gennaio 2023. La sua carriera da allenatore è iniziata nella scuola calcio Ragazzi Sprint Crispiano e si è sviluppata con l’allenamento delle squadre U15, U17 e Primavera 3, tutte partecipanti a campionati nazionali, con la Virtus Francavilla.

“Sono grato ad Alberobello per l’opportunità concessami,” ha dichiarato Solidoro. “Allenare una squadra che disputerà un campionato d’Eccellenza stimolante come quello di quest’anno rappresenta una bellissima opportunità per me e per il mio staff. Stiamo costruendo una squadra giovane che farà il possibile per onorare al meglio i colori giallo-verdi. Vogliamo avere una nostra identità, caratterizzata dalla voglia di migliorarci e di eccellere, accompagnata da un forte senso di appartenenza a un club che fa della compattezza e dell’armonia la propria forza. Saremo una piccola grande famiglia che con dedizione, ambizione e un pizzico di sfrontatezza tipica dei giovani, proverà a togliersi più soddisfazioni possibili.”

