Eccellenza pugliese, tutti i verdetti dopo l’ultima giornata

Si è conclusa la Regular Season del campionato di Eccellenza pugliese. Ecco i verdetti:

Girone A:

Playoff: Bisceglie-Molfetta, sarà disputata in gara secca allo stadio Ventura di Bisceglie. La vincente affronterà nella finalissima per la promozione in Serie D l’Ugento.

Playout: Nuova Spinazzola-Real Siti e Foggia Incedit-San Marco.

Retrocesse in Promozione: Virtus Mola, Borgorosso Molfetta, Molfetta Sportiva e San Severo.

Girone B:

Qualificata alla finalissima playoff: Ugento.

Playout: Virtus Matino-Novoli.

Retrocesse in Promozione: Città di Otranto, Toma Maglie, Mesagne e San Pietro Vernotico.

Ostuni si è ritirato dalla competizione.

