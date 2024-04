Unahotels Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi 74-66: messapici ancora in coda

La Unahotels Reggio Emilia vince internamente contro l’Happy Casa Brindisi, che resta in fondo alla classifica: finisce 74-66 la sfida contro la formazione messapica. Grande prova in particolare di Smith, che si rivela principale trascinatore degli emiliani. Primo quarto che Reggio Emilia chiude sul 21-16, il secondo sul 23-12. A poco serve per i pugliesi la riscossa nel terzo (12-20) e parzialmente nel quarto (18-18). Nel finale un fallo in attacco di Bartley fa sprecare un’importante opportunità all’Happy Casa, così Galloway ne approfitta sotto i tabelloni e gli ultimi errori di Laszewski e Morris costringono gli ospiti al k.o. pur avendo provato a recuperare lo svantaggio.

