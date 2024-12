Eccellenza, Pizzo show: Ginosa supera Brilla Campi in rimonta

Il Ginosa saluta il 2024 con una vittoria tanto sofferta quanto meritata, superando il Brilla Campi per 2-1 grazie a due straordinari gol da fuori area firmati da Lautaro Pizzo. Un successo che regala speranze per l’obiettivo salvezza, seppur complesso da raggiungere.

La gara, disputata al “Miani”, ha visto una partenza lenta dei padroni di casa, protagonisti di un primo tempo sottotono ma con qualche lampo, come la conclusione di Maiorino al 23’ e la potente staffilata di Richella al 38’, entrambe sventate dal portiere ospite Carriero.

Nella ripresa, però, l’intensità cresce. Al 6’ il Brilla Campi passa in vantaggio con una splendida punizione di Caravaglio che sorprende Santoro. Il gol scuote il Ginosa, che reagisce con determinazione. Al 29’ arriva il primo capolavoro di Pizzo: il difensore argentino si coordina da trenta metri e lascia partire un tiro imprendibile che si insacca all’incrocio, riportando il match in parità.

Il Ginosa prende il controllo della gara e al 50’, in pieno recupero, Pizzo si ripete: una conclusione dai venti metri si stampa sul palo e carambola sulla schiena di Carriero prima di finire in rete. Esplode il “Miani” per un successo fondamentale.

Grazie a questi tre punti, i biancazzurri riaccendono le speranze in classifica. Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 gennaio 2025 contro lo Spinazzola, dove il Ginosa proverà a dare continuità a questa importante vittoria.

GINOSA- BRILLA CAMPI 2 – 1

RETI: st 6’ Caravaglio (B), 29’ e 50’ Pizzo (G).

GINOSA: Santoro, Spinelli, Larizza, Fede (82’ Lippo), Schirizzi (90’+3’ Giaracuni), Pizzo, Patronelli, Richella (60’ Ferrero), Maiorino, Vapore, Gatto (71’mVerdano). Panchina: Bitetti, Fayè, Blasi, Diop Lamine, Monticelli. All. Passariello.

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio, Cucci, Torres, Tondo, Olibardi (61’ De Ventura), Pascali, Caravaglio, Diop Idrissa (82’ Quarta), Marti, Romero (90’+6’ Colazzo). Panchina: De Matteis, Carrozzo, Lorè, De Carlo, Maniglia, Valzano. All. Patruno.

ARBITRO: Walter Cilli di Barletta.,Assistenti: Gianluca D’Aniello di Molfetta e Roberto Chiricallo di Bari.

AMMONITI: Spinelli, Fede e Maiorino (G), Torres, Olibardi e Quarta (B).

