Eccellenza, Molfetta: mister Carbone per rilanciare il progetto

Il Molfetta riparte da Christian Carbone per il prossimo campionato di Eccellenza. Un profilo giovane, pienamente in linea con il progetto della squadra guidata dal presidente Saverio Bufi. A dispetto della carta d’identità, il 33enne tecnico di Cerignola ha già maturato diverse esperienze nel corso di questi anni. Non solo nel calcio dei grandi con Orta Nova e Campobasso, sempre in Eccellenza, ma soprattutto nel settore giovanile del Barletta. Carbone, alla guida dell’Under 19, nell’ultima stagione ha portato i biancorossi fino ai quarti di finale della fase nazionale, dove è arrivata una sconfitta solo ai calci di rigore contro la Cavese.

Due anni, dunque, vissuti sempre al massimo, con la possibilità di lavorare a stretto contatto con allenatori importanti come Francesco Farina, che ha sostituito anche in tre diverse occasioni nella stagione 2022-2023 in Serie D. Ora l’opportunità di guidare il Molfetta: la piazza giusta al momento giusto.

