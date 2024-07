Eccellenza, Molfetta: ingaggiati Colamesta e Valentino

Il Molfetta ha comunicato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Francesco Colamesta e Vincenzo Valentino per la stagione 2024/25.

Francesco Colamesta, si tratta di una conferma in biancorosso, è un esterno d’attacco classe 2005 originario di Bari. Ha una buona tecnica individuale e discreta velocità, può giocare anche come seconda punta. Nella scorsa stagione, ha totalizzato 6 presenze e 2 reti in campionato, oltre a 3 apparizioni in Coppa Italia.

Vincenzo Valentino, classe 2005 e originario di Manfredonia, è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile del club Uniti per Cerignola. Valentino ha debuttato in Eccellenza pugliese con l’Orta Nova e, nella scorsa stagione, ha giocato per il Città di Isernia, ottenendo la promozione in Serie D.

