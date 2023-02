Eccellenza: Mercato, un guineano per l’attacco del Bisceglie

Una nuova pedina per l’attacco del Bisceglie in vista del segmento cruciale della stagione. Alla corte di Francesco Passiatore arriva l’attaccante guineano Abdoulaye Bah, classe 2002.

Calciatore rapido e dotato di buona struttura fisica, in grado di ricoprire più posizioni sul fronte offensivo, il neo acquisto nerazzurro (da 6 anni in Italia) è partito dalle giovanili dell’Olbia, quindi nella scorsa stagione ha maturato un’importante esperienza in Serie D tra le file dell’Atletico Uri siglando 3 reti in 25 partite disputate. Nell’attuale stagione ha militato invece con la maglia dell’Arzachena, sempre in quarta serie (girone G), collezionando 6 presenze prima di svincolarsi a novembre.

Per Bah è la prima avventura lontano dalla Sardegna, da affrontare con entusiasmo e determinazione. Il centravanti è già in gruppo ed è a disposizione per l’impegno casalingo di domenica prossima con l’Orta Nova.

Condividi su...



Linkedin

email