Eccellenza, Massafra: Di Stefano, ‘Il titolo sportivo non sarà ceduto’

Giovanni Di Stefano si è rivolto ai tifosi del Massafra con un messaggio racchiuso in un comunicato stampa riguardo al futuro del club. Le trattative con il presidente Rubino per definire la partecipazione nel club dello stesso Di Stefano e gli aspetti economici proseguono, ma su alcuni punti non ci sono compromessi. “Non prenderò mai in considerazione l’idea di cedere il titolo del club. Questo principio per me è inviolabile”, ha dichiarato Di Stefano ribadendo la sua ferma volontà di salvaguardare l’identità della squadra. “Faremo tutto il necessario per garantire un futuro al SSD Massafra Calcio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author