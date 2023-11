Eccellenza: Manduria-Ugento di Coppa, Salvadore ‘Ora fuori gli artigli’

Sotto con la coppa, sarà un dentro o fuori la gara di ritorno del terzo turno di coppa Italia tra Manduria e Ugento. All’andata terminò 0-0 due settimane fa, le due squadre si affrontano per la terza volta in stagione. Si giocherà al comunale di Carosino, sede di casa (per questa partita) del Manduria.

Ancora out tra i biancoverdi Coletta e Massimo, ritorna tra i convocati il portiere Maraglino che è in fase di recupero ma le sue condizioni verranno valutate in prossimità della partita. Presente in lista anche il neo portiere Lacirignola. Da monitorare il centrocampista D’Ettorre, ha accusato un lieve fastidio nella rifinitura del mercoledì mattina. Subito dopo ha parlato mister Salvadore, attraverso i canali ufficiali del Manduria.

“Queste sono partite che si preparano da sole. Serve massima serenità e convinzione nei propri mezzi. Sappiamo l’importanza della gara, è fondamentale andare avanti per noi. E’ il momento di tirare fuori gli artigli, non si può più sbagliare nulla. Abbiamo lavorato tanto sulla testa, sono gare dove serve più cattiveria di quello che richiede la partita. Dobbiamo ragionare da squadra e restare compatti”.

Il Manduria ha ufficializzato Rocco D’Aiello, in forza all’ASD Molfetta Sportiva in questo primo scorcio di stagione. “Sta bene, si è già allenato con noi. La sua esperienza ci tornerà molto utile. E’ stato accolto con grande entusiasmo, conosciamo la sua forza all’interno del gruppo perché è sempre stato un leader. Se giocherà? Valuteremo domani”.

Il momento dell’Ugento, reduce dalla sconfitta in campionato con il Ginosa. “La coppa è un’altra storia. Abbiamo 90-95 minuti per passare il turno. Si vive con un altro piglio, perché si devono limitare gli errori in ogni situazione e loro hanno giocatori importanti. Mi aspetto una squadra agguerrita, anche loro sono aggressivi e lavorano tanto sull’intensità. A livello mentale la sconfitta in campionato non influisce assolutamente sulla coppa, anzi, per loro sarà uno stimolo in più”.

Calcio d’inizio, domani ore 14.30 al comunale di Carosino.

