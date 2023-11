Il Taranto è la squadra più “ammonita” d’Italia

Il Taranto allenato da Ezio Capuano al momento occupa l’ottava posizione nel Girone C della Serie C, ma è un’altra classifica a dare la leadership assoluta: la compagine rossoblù è attualmente la prima squadra in Italia ad aver subito più ammonizioni: 51 cartellini gialli dall’inizio della stagione. Un dato che deve fare riflettere, soprattutto in vista di possibili diffide che comporterebbero una sucessiva squalifica. Di seguito, ecco la classifica intera delle rose più “cattive” dell’intera nazione.

TARANTO 51 JUVE STABIA 44 COSENZA 43 SAMPDORIA 43 MONTEROSI 42 PISA 41 LUMEZZANE 40 PICERNO 40 LECCO 39 SPEZIA 39 MODENA 38 L.R.VICENZA 38 PRO SESTO 38 CARRARESE 38 LATINA 38 VIRTUS FRNACAVILLA 38 ENTELLA 38 TORRES 37 FERALPISALÒ 37 REGGIANA 37 ALESSANDRIA 37 PONTEDERA 37 GUBBIO 37 LECCE 36 BARI 36 MANTOVA 36 RECANATESE 36 VIS PESARO 36 OLBIA 36 OTTO SUADRE CON 35 AMMONITI

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp