Eccellenza, Manduria: Salvadore, ‘Le finali sono per uomini veri’

Il Manduria è già a Galatina, ha sostenuto la rifinitura nel pomeriggio alle ore 15:00 con gli ultimi accorgimenti di mister Andrea Salvadore che ha provato l’undici da schierare domani contro il Molfetta. Al termine della sessione la squadra è rientrata in albergo. Da programma domenicale: risveglio muscolare in mattinata, pranzo e partita alle ore 16.30.

Nella finale di andata di coppa Italia si affrontano la seconda forza del girone B di Eccellenza pugliese, il Manduria (37 punti in 17 gare disputate) contro il Molfetta, terzo nel girone A con 35 lunghezze. La compagine barese è reduce da due vittorie consecutive in campionato, al contrario sono due i ko di fila maturati dai biancoverdi nelle ultime settimane. Si incontrano le migliori difese dei rispettivi gironi, una sfida nella sfida che vedrà mister Branà, oggi sulla panchina del Molfetta, affrontare la sua ex squadra, a distanza di un anno.

Il Manduria è alla seconda finale consecutiva, a spuntarla fu il Manfredonia nella stagione 2022-2023. Umori e stati d’animo contrapposti, ma la coppa resta un capitolo a parte e la doppia sfida sfugge a qualsiasi pronostico. A margine della rifinitura pomeridiana, ha parlato mister Andrea Salvadore ai canali ufficiali del club. Ha fatto prima una disamina accurata sull’avversario.

“Il Molfetta è una squadra costruita per vincere, pronta per il salto di categoria. Hanno una rosa lunga ed equilibrata, di qualità in tutti i reparti. Il cambio allenatore ha dato una motivazione in più per fare bene. Non hanno punti deboli e vengono da un periodo positivo”.

Il momento del Manduria e le sensazioni prima della gara di andata. “Abbiamo lavorato in settimana per trovare le opportune contromisure. Veniamo da un periodo così e così, ma dobbiamo lasciarci tutto alle spalle. In questi momenti conta l’uomo. So di avere un gruppo straordinario e sono convinto che tireranno fuori il massimo, dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Le finali sono per uomini veri, siamo arrivati fin qui e vogliamo giocarci le nostre carte. Abbiamo avuto segnali importanti dalla gente, cercheremo di fare il massimo per tutti: società e ambiente”.

Non ci sarà Bocchino (squalificato), out per infortunio: Ancora, D’Ettorre e Cavaliere. “Sono assenze pesanti, lo sappiamo. Sugli altri acciaccati scioglierò le riserve in prossima della partita. Restiamo concentrati, è una sfida che si gioca su 180 minuti”.

Capitolo mercato: due serbi in organico

In settimana i biancoverdi hanno ufficializzato gli arrivi di Nemanja Plecic e Nikola Ristovski. Plecic, attaccante (classe 95), ha indossato le maglie dello Smederevo, Budcnost, Zleznicar e Metalac in Serbia. Mentre Ristovski è una mezzala mancina di qualità (classe ’97), cugino di Nemanja Matic (ex centrocampista della Roma). Salvadore, ha parlato degli ultimi arrivati in casa biancoverde: “Ristovski non è ancora a disposizione. Plecic sì, è convocato. Formazione? Vedremo”.

Calcio d’inizio domenica ore 16.30, stadio “Giuseppe Specchia” di Galatina. Live streaming sui canali di Antenna Sud Sport.

