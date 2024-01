Eccellenza, Manduria: Cicerello ‘Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi’

Verso la finale, il Manduria si prepara ad affrontare la gara di andata del doppio confronto con il Molfetta. “Il Molfetta è una squadra forte con individualità importanti, non sarà facile, ma noi non siamo da meno. Abbiamo un po’ di acciaccati, chi li sostituirà è pronto e darà tutto per meritarsi questa chance. Una finale è sempre una finale, saremo per l’ennesima volta in trasferta, in attesa di tornare a casa nostra. Sappiamo che i tifosi si stanno mobilitando, faremo il massimo per regalare una gioia alla città. La cosa che possiamo assicurare è che daremo il 110% in campo e usciremo con la maglia sudata. Vogliamo ricambiare il loro affetto nel migliore dei modi. Col Novoli siamo stati un po’ sfortunati nei singoli episodi, ma adesso dobbiamo guardare avanti e dare dei segnali positivi all’ambiente”, dichiara il terzino Andrea Cicerello.

Poi un pensiero speciale a Nello D’Ettorre, il suo infortunio sembra più grave del previsto e potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione in maglia biancoverde. “Un grosso in bocca al lupo a D’Ettorre, amico e compagno di tamburello, prima di ogni allenamento. Per noi è un grande riferimento, ci piacerebbe regalargli un sorriso in questo momento particolare”.

