Eccellenza, Manduria: Maraglino ‘Tutto rientrato, onoreremo impegni’

In merito ad alcune notizie circa un eventuale disimpegno dei calciatori del Manduria per problemi di natura economica, Angelo Maraglino, portiere e capitano dei biancoverdi, ha chiarito la situazione in rappresentanza di tutta la squadra attraverso una nota ufficiale. “Ci dispiace dover chiarire pubblicamente certi aspetti, la situazione è rientrata, noi calciatori onoreremo gli impegni fino all’ultimo giorno come abbiamo sempre fatto nel corso della stagione. Ci teniamo a rassicurare i tifosi e tutto l’ambiente, andremo a Otranto per giocarci le nostre chance con grande serietà e serenità”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author