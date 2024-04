US Lecce, Blin: “Concentrati su quello che dobbiamo fare sabato”

Lecce – Durante la conferenza stampa di metà settimana, il capitano giallorosso Alexis Blin : “Siamo pronti alla partita di sabato contro l’Empoli ma più che altro siamo pronti a fornire la nostra prestazione che per noi è la cosa più importante. Pe quanto concerne la fiducia che mi sta riconoscendo mister Gotti devo dire che prima ancora la fiducia la cercavo e la trovavo dentro di me. Ovviamente ogni settimana devo confermare quella fiducia e io lavoro per questo.”

“Avere la fascia al braccio sicuramente mi da un po’ di fiducia in più ma nello spogliatoio siamo tanti capitani e cerco sempre di dare un esempio, cosa che faccio prima ancora del riconoscimento della fascia al braccio.” “Noi abbiamo messo la palla fuori quando Calabria era a terra; Theo Hernandez in campo mi ha detto che quando è ripartito palla al piede credeva che Almqvist si fosse rialzato e quindi non ha messo la palla fuori. Noi dobbiamo pensare a noi”

“Io mi sento bene a giocare a due perchè in questo modo sono consapevole che se Ramadani va in pressione io gli copro le spalle e viceversa. Poi bisogna anche dire che col Milan abbiamo giocato a tre e con Gonzalez abbiamo sfiorato noi il gol per primi, quindi conta relativamente se giochiamo a due o a tre.”

“Vedo i ragazzi tranquilli ma al momento ci siamo concentrati su noi stessi; inizieremo a parlare dell’Empoli da oggi ma per come vedo io le cose meglio non appesantire troppo l’attesa altrimenti arrivi alla gara troppo carico e rischi di vivere male la partita”.

