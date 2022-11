Condividi su...

Il Manduria ha scelto l’allenatore dopo le dimissioni di Francesco Passiatore. È Giuseppe Branà il nuovo tecnico biancoverde. Il tecnico, nativo di Grumo Appula, è stato il condottiero della Virtus Matino nella sorprendente cavalcata che vide i leccesi vincere il campionato di Eccellenza stagione 2020/21. In precedenza fu artefice di una straordinaria stagione in Eccellenza sulla panchina dell’Avetrana, nella stagione 2017/18, in cui sfiorò la promozione in Serie D, persa alla penultima giornata per mano del Città di Fasano.