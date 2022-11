Eccellenza Puglia: Massafra-Ostuni, scontri tra tifoserie (video)

Condividi su...

Scontri tra opposte tifoserie si sono verificati al termine di Massafra-Ostuni, gara del campionato di Eccellenza Puglia, vinta dai padroni di casa per 2-0. I tafferugli sono stati immortalati da un video pubblicato da Multiradio Massafra 25, che ha ascoltato Fernando Rubino, presidente del Massafra, che ha tentato di calmare gli animi dei tifosi dell’Ostuni, senza riuscirci, anzi ricevendo aggressioni fisiche, con cinghie e catene.

”Ci sono stati momenti di alta tensione, sono stato tra i primi a bloccarli, ma siamo stati aggrediti con cinghie e catene. Ci siamo allontanati in modo che i bambini presenti allo stadio non si avvicinassero alla zona. Sono arrabbiato per l’immagine del mio paese. Mi auguro di non vedere più questi episodi, che mettono in risalto solo gli aspetti negativi, non il calcio”.