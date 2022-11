Condividi su...

“In data 07/11/2022 comunico che si è interrotto il rapporto professionale che mi legava alla società Manduria calcio. La scelta non riguarda affatto né i risultati in campionato e in coppa italia né l’aspetto tecnico. La diversità vedute sul proseguo della stagione non mi consente di restare sulla panchina del Manduria calcio. Ringrazio tutte le persone che in questi mesi ho avuto l’opportunità di apprezzare per professionalità, disponibilità, vicinanza e rispetto. Auguro alla società manduria di raggiungere i migliori traguardi e spero che i tifosi riescano a godere delle giuste soddisfazioni e delle gioie che meritano per l’affetto che dimostrano per la maglia”. Così, Francesco Passiatore spiega perché ha deciso di dimettersi e di lasciare il Manduria.