Eccellenza, il Bitonto passa di misura al Miani di Ginosa

Il Bitonto passa di misura al Miani (2-1) rovinando l’esordio casalingo in campionato del Ginosa. Nonostante una prestazione grintosa, soprattutto nella ripresa, i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare le occasioni create cedendo ai neroverdi, bravi a soffrire nei momenti decisivi.

La partita inizia con un Bitonto più incisivo, che sfrutta al meglio le opportunità. Al 20′ è Urbano a sbloccare il risultato ribadendo in rete una corta respinta del portiere ginosino Castiglione, su una punizione insidiosa di Amodio. Il Ginosa accusa il colpo e fatica a trovare spazi contro la solida difesa ospite.

Nel finale del primo tempo, la gara si accende: al 40′, Demichele raddoppia per il Bitonto finalizzando con precisione un lancio perfetto di Amodio. Ma il Ginosa non si arrende e al 43′ accorcia le distanze con Gatto, lesto a ribadire in rete una respinta di Civita su una punizione di Pizzo. Subito dopo, i biancazzurri sfiorano il pareggio con Vapore, che colpisce la traversa da distanza ravvicinata.

Nella ripresa, il Ginosa scende in campo con maggiore determinazione, mettendo sotto pressione il Bitonto e creando numerose occasioni da gol. Al 31′, Gatto impegna severamente Civita con un tiro dal limite, e poco dopo è Vapore a costringere l’estremo difensore ospite a un grande intervento. Al 40′, è ancora una volta la sfortuna a negare il pareggio ai ginosini, quando un tiro velenoso di Richella si stampa sul palo. Nei minuti finali, un contatto in area bitontina su Gatto scatena le proteste dei padroni di casa, ma l’arbitro lascia correre.

Nonostante il forcing finale, il Ginosa non riesce a trovare il gol del pareggio e deve cedere il passo a un Bitonto cinico e fortunato.

GINOSA-BITONTO 1–2

RETI: 20’ Urbano (B), 40’ Demichele (B), 43’ Gatto (G).

GINOSA: Castiglione, Fede (70’ Lenoci), Patronelli (56’ Labarile), Partipilo, Pizzo, Guglielmi, Gatto, Schirizzi (70’ Richella), Marchionna (81’ Gallitelli), Vapore, Lazazzara (70’ Larizza). Panchina: Santoro, Massaro, Sergio, Giaracuni. All. Passariello

BITONTO: Civita, Cantalice, Senè, Amodio (75’ Vitale), Urbano, Demichele (85’ Ingredda), Ripanto, Gomes Forbes, Filoni (82’ Latrofa), Aprile, Lella. Panchina: Bellavista, Marchitelli, Legari, Colonna, Napoli, Ungredda. All. Marasciulo

ARBITRO: Giulio Quarta di Lecce. Assistenti: Filippo Alfieri di Lecce e Luca De Simone di Casarano.

Ammoniti: Fede, Partipilo, Pizzo, Guglielmi, Gatto, Schirizzi, Vapore e Richella (G); Civita, Legari, Amodio, Colonna e Aprile (B).

