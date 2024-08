Coppa Italia D, passano due pugliesi e una lucana: programma prossimo turno

Fra sabato 24 e domenica 25 agosto, alcune compagini pugliesi e lucane hanno bagnato il proprio debutto stagionale con il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. Il Gravina ha vinto per 2-0 il derby con il Manfredonia, la Virtus Francavilla ha superato per 2-1 l’Ugento ed il Francavilla in Sinni ha battuto 3-1 il Pompei. Ko di misura invece per il Brindisi, costretto ad arrendersi per 1-0 al Fanuzzi con il Sambiase.

Sarà dunque questo il programma di pugliesi e lucane in vista del prossimo turno, in programma per domenica 1 settembre:

Casarano-Sambiase

Francavilla in Sinni-Virtus Francavilla

Martina-Gravina

Nardò-Fidelis Andria

Fasano-Matera

