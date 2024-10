Eccellenza, il Bisceglie travolge l’Arboris Belli con un netto 5-0

Il Bisceglie conquista una vittoria schiacciante al “San Sabino” di Canosa, sconfiggendo l’Arboris Belli per 5-0. La squadra di Valeriano Loseto domina fin dal primo minuto e si impone in modo convincente, con una prestazione impeccabile. Palazzo apre le marcature al 3’ su rigore, seguito dai gol di Stefanini al 9’ e Carullo al 20’. Nella ripresa, i nerazzurri non rallentano e chiudono la partita con le reti di Carlucci al 58’ e Colella al 61’. Questa vittoria proietta il Bisceglie a 9 punti in classifica, ma è soprattutto l’atteggiamento della squadra a convincere.

La cronaca del match

La partita si apre con grande intensità: dopo appena 32 secondi, Pulpito sfiora il vantaggio con un tiro dal limite dell’area. Al 3’, Palazzo trasforma un rigore, guadagnato per un fallo di Labarile in area. Al 9’, il raddoppio arriva grazie a un colpo di testa di Stefanini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Bisceglie continua a dominare, e al 20’, Carullo firma il 3-0, chiudendo di fatto la partita già nel primo tempo.

Nella ripresa, l’Arboris Belli tenta una timida reazione, ma è ancora il Bisceglie a dettare il ritmo. Al 58’, Carlucci mette a segno il quarto gol, seguito tre minuti dopo dal definitivo 5-0 di Colella, dopo uno scambio veloce con Palazzo. Nel finale, il Bisceglie sfiora anche il sesto gol, con Palazzo e Porcelluzzi vicini alla rete. L’unica nota negativa del match è l’infortunio di Pedrini, che sarà valutato nelle prossime ore.

Il Bisceglie guarda ora con fiducia al prossimo impegno contro il Foggia Incedit, con l’obiettivo di continuare la serie positiva e consolidare i progressi mostrati in questa convincente vittoria.

BISCEGLIE-ARBORIS BELLI 5-0

RETI: 3′ rigore Palazzo, 9′ Stefanini, 20′ Carullo, 58’ Carlucci, 61’ Colella.

BISCEGLIE (3-5-2): Baietti; Colella, Aceto, Visani (60’ Santoro); Carullo (69’ Pedrini), Pulpito (84’ Porcelluzzi), Sottile (24’ st Ferracci), Stefanini (65’ Beniti), Carlucci; Koné, Palazzo. Panchina: Della Pina, De Vivo, Dascoli, Di Cuonzo. All. Loseto.

ARBORIS BELLI (3-5-2): Menegatti; Labarile, Lacandela (46’ Palmisano), Guarnaccia; Buccoliero (61’ Valenzano), Calderon, Convertino (46’ Longo), Selicati (75’ Villa), Laguardia; Basile (60’ Ganoshi), Fernandez. Panchina: Lodeserto, Decarolis, Angelini, Torrisi. All. Solidoro.

ARBITRO: Malagnino di Castelfranco Veneto. Assistenti: Nero e Pedico di Barletta.

AMMONITI: Carullo (B), Calderon (AB).

NOTE: angoli 5-2 Recupero: pt 2′; st 5′.

