Eccellenza, l’UC Bisceglie non passa a Ginosa

L’Unione Calcio non riesce a cogliere la terza vittoria consecutiva, chiudendo con uno 0-0 la sfida di campionato infrasettimanale del Teresa Miani con il Ginosa. Una partita che lascia l’amaro in bocca, soprattutto alla luce dei risultati favorevoli dalle altre squadre, come il Polimnia fermato sul pari in casa.

Nel primo tempo, l’Unione parte bene, dominando il gioco e creando diverse occasioni, senza però trovare la rete. La più clamorosa arriva al 5’, quando Farinola si trova a tu per tu con il portiere Coletti, ma fallisce incredibilmente il pallonetto. Altre chance, come un colpo di testa di Amoroso al 13’ e una punizione di Zinetti al 35’, non mettono in difficoltà l’estremo difensore avversario. Anche il Ginosa prova a colpire in contropiede con Vapore, che sciupa due opportunità tra il 16’ e il 17’.

Nel secondo tempo, il ritmo cala e l’espulsione di Maiorino al 53’ per i padroni di casa non cambia il copione. Nonostante la superiorità numerica, l’Unione non riesce a concretizzare, con le uniche occasioni rappresentate da due cross su cui Amoroso non arriva in tempo. Il pareggio lascia un po’ di delusione, ma l’Unione si prepara già al prossimo impegno contro la Nuova Spinazzola, domenica al Di Liddo.

GINOSA-UC BISCEGLIE 0-0

GINOSA: Coletta, Lenoci, Guglielmi, Patronelli, Monticelli, Diop (89′ Lazazzara), Schirizzi (73′ Giaracuni) Richella (93′ Verdano), Maiorino, Gatto (64′ Cicala), Vapore (93′ Fede). Panchina: Castiglione, Fede, Giaracuni, Massaro, Cicala, Lazazzara, Soriano Ferre, Verdano, Gallitelli. All. Genchi.

UC BISCEGLIE: Lutzardo, La Notte, Bufi, Di Fulvio, Farinola, Dembele (61′ Pelosi), Pedico (64′ Petrizzelli), Ngom, Zinetti, Ziani (72′ Suriano), Amoroso. Panchina: Lullo, Alberto Luis, Andriano, Miano, Dicorato, Petrizzelli, Pelosi, Suriano, Soldani. All. Monopoli.

Ammoniti: 51′ Di Fulvio (U).

Espulsi: 53′ Maiorino (G).

Terna arbitrale: Walter Cilli (Barletta), Francesco Sifo (Molfetta), Thomas Garofalo (Molfetta)

