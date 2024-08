Eccellenza, il Barletta parte dall’Unione Calcio Bisceglie

BARLETTA – Ancora indicazioni positive per il Barletta dopo la seconda amichevole nel giro di quattro giorni. Dopo l’8-0 in casa della Virtus Palese, i biancorossi ne fanno altri sei alla Primavera del Bari a due settimane dall’inizio del campionato. La squadra di De Candia trova il successo con i gol di Parisi, Rotondo, Lopez, due reti di Lavopa e sigillo di Lattanzio.

Lunedì la ripresa delle attività al Puttilli, con la seduta pomeridiana di lunedì fatta principalmente di lavoro in palestra e scarico in campo. Allenamento prolungato per il parco portieri, alle prese con i piazzati del preparatore Cilli e del vice allenatore De Santis. Doppia sessione prevista per martedì, prima di due giorni di pausa per Ferragosto e la ripresa del venerdì pomeriggio.

Riflettori puntati ovviamente anche sui calendari, con il Barletta che domenica 25 agosto comincerà il suo cammino nella massima categoria regionale in trasferta al Di Liddo contro l’Unione Calcio Bisceglie. Seconda giornata al Puttilli contro il Molfetta, San Sabino di Canosa alla terza. Esordio in Coppa Italia di Eccellenza giovedì 5 settembre, in casa, contro il Bisceglie Calcio.

