Lecce – Mantova 2-1, Gaspar e Krstovic regalano il passaggio del turno ai giallorossi

Lecce – Luca Gotti sceglie Dorgu sulla corsia mancina davanti al compagno di scorribande Antonino Gallo; Marchwinski parte dalla panchina.

La pruima occasione è dei giallorossi che al 6′ minuto possono sfruttare un calcio di punizione dai 20 metri per atterramento di Dorgu. Sul pallone si presenta Krstovic che calcio bene ma la conclusione viene deviata di testa in calcio d’angolo. Al 13′ il Lecce decide di sbloccare la gara e lo fa attraverso uno dei pezzi forti dell’era Gotti: il calcio piazzato. Il calcio d’angolo è da destra, Gallo batte il primo a rientrare un po’ a spiovere, Pierret salta più in alto di tutti e il suo colpo di testa viene deviato nuovamente oltre la linea di fondo poco prima che attraversasse la porta difesa da Festa. Sul secondo corner Gallo batte in maniera mortifera: forte, tagliato e a rientrare; sul pallone si fionda Kialonda Gaspar che batte tutti sul tempo e realizza il suo primo gol in giallorosso. Al 21′ azione corale dei ragazzi di Gotti che manovrano bene da destra a sinistra, la palla arriva a Gallo che dal lato sinistro dell’area di rigore mette dietro per i compagni a rimorchio: Rafia in maniera intelligente lascia scorrere per Gendrey che di prima intenzione calcia di piatto ma Festa riesce a neutralizzare. Al 36′ prova a rispondere il Mantova sempre su calcio d’angolo; sul pallone si presenta Mattia Aramu che col suo mancino educato provaa sorprendere Falcone che però respinge di pugno. Al 39′ l’occasione per gli ospiti è più nitida: Dorgu perde un pallone banale con i suoi in proiezione offensiva, la palla arriva sempre al numero 70 di Possanzini che serve Mancuso che di destro chiama Falcone alla parata e terra; il Mantova continua ad attaccare e sempre Aramu in versione assistman serve l’accorrente Maggioni che al volo sfiora il gol del pareggio. Al 44′ si riporta in avanti il Lecce con uno scambio a tre Rafia, Gallo, Dorgu con quest’ultimo che si esibisce in uno slalom solitario che lo porta a concludere di destro quasi a botta sicura ma Festa nega il secondo gol ai giallorossi. Il primo tempo finsice con i giallorossi in vantaggio col minimo scarto grazie al gol di Gaspar.

La seconda frazione inizia con gli stessi 22 in campo. La prima conclusione è dei giallorossi al 50′ con Gendrey che da sinistra ci prova d’interno destro a giro ma la conclusione è abbondantemente alta. Al 53′ invece è Krstovic ad andare vicino al raddoppio in due occasioni: la prima è una conclusione a rimorchio di collo destro su traversone basso da destra di Tete Morente, intelligente nel servire il compagno; Festa si oppone deviando la sfera che arriva dalle parti di Gallo. L’esterno difensivo giallorosso sceglie il cross morbido dove arriva sempre il numero 9 di Gotti che però centra in pieno il numero 1 del Mantova. Dopo almeno 20 minuti di stanca improvvisamente il Mantova pareggia: Mensah lavora benissimo un pallone spalle alla porta da pivot vero che scarica per Burrai che premia l’inserimento di Bragantini che a tu per tu con Falcone non sbaglia e pareggia per i suoi. Dopo due minuti il Lecce trova il pareggia sempre su calcio d’angolo, sempre con Gaspar ma il var annulla per tocca di braccio del centrale giallorosso. All’82’ ci provano ancora i giallorossi con Ramadani che riceve uno scarico di Banda e dai 25 metri fa partire un bolide di destro sul quale si oppone di pugno Festa. Alla fine però il Lecce riesce a passare: sulla sinistra Banda lavora un buon pallone che mette in mezzo premiando l’inserimento di Nikola Krstovic; il centravanti giallorosso in astinenza di palloni simili scarica di testa la sua rabbia, superando l’estremo difensore del Mantova e fissando il risultato sul 2-1 che vuol dire vittoria e passaggio del turno.

Finisce così una gara giocata a ritmo ridotto da entrambe le squadre che ha visto prevalere quella più attrezzata dal punto di vista tecnico. Ora testa all’esordio in campionato con l’Atalanta, mentre ai sedicisemi di Coppa Italia il Lecce se la dovrà vedere con il Sassuolo che ha avuto la meglio del Cittadella.

LECCE – MANTOVA

Marcatori: 14′ Gaspar (LEC), 86′ Krstovic (LEC); 74′ Brigantini (MAN)

Lecce 4-2-3-1: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret (59′ Berisha); Morente (58′ Banda), Rafia (59′ Marchwinski), Dorgu (78′ Pierotti); Krstovic (88′ Oudin). Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Berisha, Oudin, Helgason, Banda, Burnete, McJannet, Esposito, Marchwiński, Addo, Pierotti. Allenatore: Luca Gotti

Mantova 4-2-3-1: Festa; Maggioni, Solini, Brignani, Panizzi; Muroni (72′ Trimboli), Burrai; Galuppini (66′ Wieser), Aramu (66′ Bragantini), Fiori (79′ Ruocco); Mancuso (72′ Mensah). Panchina: Sonzogni, Botti, Redolfi, Bani, Mensah, Debenedetti, Wieser, Radaelli, Ruocco, Fedel, Trimboli, Artioli, Cella, Bragantini, De Maio. Allenatore: Davide Possanzini

Arbitro: Mario Perri sez. di Roma 1 Assistenti: Alessio Tolfo sez. di Pordenone – Marco Belsanti sez. di Bari IV Ufficiale: Valerio Vogliacco sez. di Bari VAR: Antonio Di Martino sez. di Teramo AVAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco

Ammoniti: 28′ Solini (MAN), 50′ Fiori (MAN)

Note: spettatori 11.424 (incasso totale: € 123.542,00)

