Lecce, Gotti: ‘Soddisfatto, ma servono rinforzi dal mercato’

Nel post partita di Lecce-Mantova, Luca Gotti ha commentato il momento della squadra e la vittoria ottenuta con un avversario ben organizzato. “Il Mantova gioca in un certo modo e noi, anche in fase di non possesso, abbiamo voluto interpretare la gara basandoci sulle loro caratteristiche. Le risposte che ho avuto sono quelle che mi aspettavo in questo periodo”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso.

Parlando di Krsotvic, Gotti ha aggiunto: “Non credo ci sia un problema di isolamento. Ha lavorato molto per la squadra, e pur avendo speso tanto, può risultare meno lucido. Ha comunque creato almeno tre occasioni nitide oltre al gol”.

Il tecnico si è espresso anche sul mercato: “Abbiamo sicuramente bisogno di qualcosa e la società lo sa bene, si sta muovendo in tal senso. Le persone preposte a questo non hanno bisogno dei miei consigli; purtroppo il mercato oggi è diverso rispetto a un mese fa. Molte squadre hanno nuove esigenze, e noi dovremo adattarci a questa nuova situazione.”

