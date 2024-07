Eccellenza, Canosa: ecco Facundo Talìn

Chi ben comincia, di solito, è a metà dell’opera. La programmazione societaria del presidente Di Nunno e del direttore sportivo Gianco Francavilla procede spedita con l’intento di allestire una rosa in grado fin da subito di amalgamarsi. A questo proposito, prima ufficialità della sessione estiva di mercato è quella di Facundo “El Animal” Talìn.

Classe ’87, l’italo-argentino è un difensore centrale adattabile a braccetto sinistro in una retroguardia a tre. Reduce dall’ottima stagione all’Unione Calcio Bisceglie in Eccellenza per un totale di 23 presenze, 6 reti e 4 assist, degno di nota è il suo vizio del gol complici alcune doti balistiche vedi la punizione messa a segno proprio contro i rossoblù nel 2-0 del “Di Liddo” durante la scorsa regular season. La sua carriera, contraddistinta da 467 partite e 41 reti totali messe a segno, ha inizio in B Nacional con la Nueva Chicago nel 2004. Diverse le sue esperienze in giro per il mondo fra Bolivia e Indonesia, per poi in seguito far ritorno in Argentina. Sbarcato in Italia nel 2022, dopo la parentesi in Promozione con il Città di Trani, approda al Mola in Eccellenza per poi, lo scorso anno, sposare la causa dell’U.C. Bisceglie di mister Monopoli. Soprannominato “El Animal” per carisma, grinta e carattere, Talìn, in attesa degli ulteriori colpi di mercato, andrà a rappresentare una certezza nello scacchiere di mister Di Simone, in un reparto orfano dell’ormai ex Gianni Montrone.

«Sono molto felice di aver accettato questa nuova sfida – le prime parole di Facundo Talin -. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra per iniziare la stagione, il gruppo sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono uno a cui piace vincere, ho fame di vittorie e questo dovrà contraddistinguerci. Ci vediamo presto Canosa».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author