Parte anche il campionato di Eccellenza pugliese. Alla viglia, Vito Tisci, presidente del Comitato Regionale FIGC Puglia, ha voluto lanciare un messaggio:

“Iniziano finalmente i due campionati apicali del calcio regionale. Si tratta di un momento particolarmente atteso e significativo che segna il ritorno al calcio giocato dopo la preparazione estiva e il tradizionale debutto agonistico caratterizzato dal primo turno eliminatorio della Coppa Italia regionale.

L’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva mi concede l’opportunità per rivolgere un sincero “in bocca al lupo” a chi si appresta a scendere in campo da un capo all’altro della nostra splendida regione.

Con l’inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione si concretizza anche gran parte del nostro lavoro organizzativo, che riveste una funzione unica e preziosa, e al tempo stesso impegnativa, per accendere i motori di un movimento che in questo weekend vedrà ai nastri di partenza 56 squadre dilettantistiche.

A ruota cominceranno tutti gli altri campionati, per un’attività che coinvolge in questa regione circa 10mila tesserati dilettanti e 30mila di Settore Giovanile e Scolastico?

A loro, a tutti i dirigenti e gli allenatori delle nostre società affiliate, agli arbitri pugliesi e a tutti gli appassionati che finalmente possono tornare a far vibrare la propria passione dagli spalti degli impianti di provincia, voglio inviare un sincero augurio di buon calcio, affinché la stagione sportiva 2022/2023 sia foriera di grandi successi per tutti, in campo e nella vita.

Vito Tisci