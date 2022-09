La classifica della Fidelis Andria è bugiarda, almeno a sentir parlare Mirko Cudini. Alla vigilia del derby dello Iacovone con il Taranto, il tecnico ribadisce il concetto: “Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato sul campo, ma i campionati spesso sono così. In fase di non possesso dobbiamo essere più concentrati, conservando lo spirito delle prime tre partite“.

DERBY – “Andiamo a Taranto e dovremo giocare come sappiamo. Qualcosa modificherò negli interpreti visto che sarà la terza gara in una settimana, ma non dovremo cambiare atteggiamento. Quella dello Iacovone sarà una partita difficile e importante al tempo stesso. Affronteremo una squadra che ha cambiato allenatore, che si sta creando un’identità e che vuole cancellare lo zero in classifica: bisognerà prestare molta attenzione”. (Foto Emmanuele Mastrodonato)