Eccellenza, Bisceglie ko: a Ruvo, passa la Nuova Spinazzola

Domenica amarissima al “Fausto Coppi”, nella gara fra stellati e biancoblù valevole per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese: il Bisceglie passa due volte in vantaggio, domina per oltre un’ora ma spreca diverse occasioni davanti ad Addario e vede la Nuova Spinazzola operare rimonta e sorpasso nell’ultima parte del match, per il 4-2 finale.

Non bastano dunque le reti nerazzurre di Pedrini al 10’ e Colella al 52’: la squadra allenata da Gino Zinfollino trova i gol di Leonetti al 31’, Mbaye al 67’, Bocchino all’80’ e Capellari al 96′, e porta così a casa i tre punti.

In un campo curiosamente più vicino alla squadra in trasferta che a quella di casa (infatti è corposa la presenza sugli spalti dei tifosi nerazzurri), il Bisceglie inizia come meglio non potrebbe: il cronometro è appena arrivato al 10’, infatti, quando Matteo Pedrini realizza il gol del vantaggio stellato a conclusione di una brillante azione personale.

Galvanizzato dall’1-0, il Bisceglie arriva a sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni ravvicinate, al 21’ con Latorre dopo una splendida palla filtrante di Koné e un minuto dopo con lo stesso ivoriano, imbeccato da Colella: in entrambi i casi, però, il pallone finisce fuori dallo specchio della porta. Al 24’ l’autore del gol, Pedrini, è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio, lasciando il campo a Mercurio: la fase di riassetto tattico costa cara ai nerazzurri, che al 31’ si fanno raggiungere sull’1-1 dalla gran punizione di Leonetti, calciata poco fuori dall’area di rigore e imprendibile per Baietti.

La squadra di Valeriano Loseto non si scompone e torna in attacco, sfiorando il gol altre tre volte prima dell’intervallo: al 36’ Addario compie un intervento miracoloso su Colella, un minuto dopo Latorre manca la porta con un colpo di testa che termina di poco fuori e al 42’ Carullo colpisce il palo con una conclusione sporcata dalla difesa avversaria.

Anche il secondo tempo inizia con la squadra in maglia nerazzurra in attacco, uno sforzo premiato al 52’ quando Colella interviene perfettamente di testa su cross dalla bandierina di Carullo, realizzando il 2-1. Dal punto di vista del gioco il Bisceglie è straripante, ma gli errori davanti alla porta iniziano ad essere troppi: altre due occasioni, entrambe sui piedi di Koné, non si tramutano in gol al 57’ nel giro di pochi secondi, al 59’ è Mercurio a mancare la porta di poco con un tiro velenoso dal limite, mentre al 66’ Carullo sfiora il gol olimpico dalla bandierina alla sinistra di Addario.

Superati gli innumerevoli pericoli, la Nuova Spinazzola ritrova coraggio e al 67’ pareggia con Mbaye (entrato da pochi minuti al posto di Bonanno), bravo a sfruttare un rimpallo a favore nell’area piccola. Al 78’ il Bisceglie si avvicina al terzo vantaggio con un’azione sugli sviluppi di una punizione di Carullo: Colella mette al centro anticipando l’uscita di Addario ma la difesa riesce a spazzare via prima dell’intervento di Latorre, appostato in area. Due minuti dopo, la doccia fredda: è Emanuel Bocchino a gelare i tifosi ospiti, con il colpo di testa vincente che vale il sorpasso e sbriciola ogni certezza nerazzurra. L’argentino sfiora anche il bis personale, allo stesso modo, all’84’, sfruttando l’assetto forzatamente sbilanciato del Bisceglie visti gli ingressi di Muciaccia, Ferracci e Palazzo.

Oltre al danno del sorpasso subìto, in pieno recupero arriva la beffa definitiva: a realizzare il quarto gol biancoblù, in contropiede, è Capellari al minuto 96, facendo calare una volta per tutte il sipario su un pomeriggio da dimenticare per i colori nerazzurri.

NUOVA SPINAZZOLA-BISCEGLIE 4-2

RETI: pt 10’ Pedrini, 31’ Leonetti; st 7’ Colella, 22’ Mbaye, 35’ Bocchino, 51’ Capellari.

NUOVA SPINAZZOLA (3-5-2): Addario; De Giosa, Bocchino, Dinielli; Capellari, Diomande (45’ st Losappio), Soria, Cirulli, Bonanno (17’ st Mbaye); Caruso (40’ st Colonna), Leonetti (17’ st Ruibal). A disp: De Benedictis, Zingaro, Palermo, Taccogna, Colonna, Bellino. All. Zinfollino.

BISCEGLIE (3-5-2): Baietti; Visani, Stefanini, De Vivo; Colella, Pulpito (25’ st Muciaccia), Beniti, Pedrini (24’ pt Mercurio), Carullo; Koné (36’ st Ferracci), Latorre (36’ st Palazzo). A disp. Della Pina, Dascoli, Di Cuonzo, Porcelluzzi, Pedrini, Ricchiuti. All. Loseto.

ARBITRO: Quarta di Lecce. ASSISTENTI: Garofalo di Molfetta e Spedicato di Lecce.

NOTE: Angoli 2-6. Recupero: pt 2’; st 4’ (prolungati a 6).

AMMONITI: Pedrini, Stefanini, Pulpito, Dinielli, Mercurio.

