Promozione, Otranto sbanda: al “Nachira” vince la Rinascita Refugees

Scivolone casalingo per il Città di Otranto. Il team del presidente Luigi Santo perde di misura con la Rinascita Refugees, l’undici in trasferta conquista la prima vittoria stagionale, e scivola indietro in classifica. Finisce 2-1 per gli ospiti una partita dai due volti. Meglio i locali nella prima frazione, ripresa che vede la Rinascita legittimare la rimonta.

La partita si apre con un destro dal limite di Pietrangelo, pallone a lato. Al quarto d’ora di gioco, Marzo incrocia il destro a dentro l’area, il portiere para a terra con un guizzo importante.

Il numero sette in maglia biancazzurra sblocca la sfida al 21’: prende palla sulla sinistra si accentra e lascia partire un destro rasoterra che si infila tra palo e portiere. Gioca bene l’Otranto, azione sulla sinistra manovrata tra Piccinno e Matteo Valentini che calcia forte sul primo palo, il portiere respinge in angolo. Al 32’ Mattia Marzo va vicino alla doppietta personale. Conclusone di sinistro la sua, il pallone si stampa sul palo a portiere battuto.

Nella ripresa la Rinascita cambia marcia, l’Otranto scivola fuori dal match col passare dei minuti. Il pari ospite arriva all’ottavo: spunto sulla sinistra di Lebalemay e pallone a centro dell’area di rigore. La sfera è raccolta da De Aguiar che infila sul palo vicino con un destro radente. Passano pochi minuti e dopo l’uscita per infortunio di Conte, il team in trasferta completa la rimonta. Beron entra in maniera scomposta su un avversario in area di rigore, l’arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto Ndoye è freddo, conclusione potente e precisa che non lascia scampo a Caroppo.

Sotto di una rete, il Città di Otranto cerca una reazione ma non riesce a creare pericoli dalle parti dell’area di rigore avversaria. Finisce con la vittoria della Rinascita Refugees, i biancazzurri restano inchiodati a quota 14 pinti in classifica.

OTRANTO-RINASCITA REFUGEES 1-2

RETI: 21’pt Marzo; 8’st De Aguiar Neiva, 14’st Ndoye (r).

OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte (57’ Giannuzzi), Marzo (90’ Valentini Manuele), Valentini Matteo, Piscopo (65’ Lautaro Martin), Pietrangelo, Piccinno. Panchina: Melito, Piccinni, Angelin G., Angelini A., Veri, De Giorgi. All. Mazzeo.

RINASCITA REFUGEES: Diop Mamadou, De Aguiar Neiva, Lukaku, Gueye, Diop Mamadou, Lebalemay, Lorenzo (75’ El Khattabi), Ndiaye, Diop Mor (90’+2’ Dan Almajiri), Ndoye (84’ Goma), Agbere. Panchina: Petrelli, Jarjue, Lopes Fernandes, Lupo, Da Silva, Fonte. All. Niang.

ARBITRO: Simone Lecci di Casarano. ASSISTENTI: Martina Carafa di Lecce e Riccardo Spedicato di Lecce.

CALCI D’ANGOLO: 8-5 per l’Otranto.

RECUPERI: 1’pt; 7’st.

