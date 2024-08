Eccellenza, Bisceglie: doppio colpo in entrata e un rinnovo

Il Bisceglie si prepara per la nuova stagione con l’ingaggio di giocatori di esperienza e qualità, fondamentali per raggiungere grandi obiettivi.

Tra questi, spicca l’arrivo di Vittorio Esposito, calciatore con un curriculum di rilievo. Esposito, trequartista naturale capace di giostrare su tutto il fronte offensivo, ha accettato la sfida proposta dalla società nerazzurro stellata. Con un’esperienza consolidata in Serie D, dove ha vestito le maglie di Termoli, Campobasso, Giulianova, Chieti, Audace Cerignola, Taranto, Vastese e Alma Juventus Fano, Esposito ha collezionato 234 presenze, segnando 84 gol e fornendo 52 assist. Ha inoltre giocato in Serie C con la Sambenedettese e partecipato alla Coppa Italia. Le aspettative su di lui sono altissime.

Un altro importante innesto per il Bisceglie è Diego Quitadamo, esterno classe 1994. Calciatore versatile, predilige il ruolo di laterale offensivo ma è capace di giocare anche in mezzo al campo. Quitadamo è stato uno dei protagonisti della vittoria del Manfredonia nel campionato di Eccellenza e della successiva promozione in Serie D, oltre alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti Puglia. Nella stagione 2023/24 ha giocato con la Fidelis Andria in Serie D, raccogliendo 15 presenze.

Infine, si rinnova per il terzo anno consecutivo il legame sportivo tra il Bisceglie e Orazio Antonio Stefanini. Classe 1991, Stefanini è un jolly offensivo capace di giostrare su entrambe le fasce e come trequartista. Dopo due anni a Bisceglie, la società ha deciso di confermarlo per le sue grandi qualità e la sua conoscenza dell’ambiente nerazzurro stellato.

