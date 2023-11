Eccellenza/B: UC Bisceglie prova a ripartire nel derby col Corato

Il derby con il Corato è quello che dovrà affrontare l’Unione nel decimo turno del campionato di Eccellenza 23/24. Ormai una classica della storia azzurra, che con hanno legato ai neroverdi tanti ricordi calcistici, tra cui l’indimenticabile spareggio che valse la promozione in Eccellenza per l’Unione.

I ragazzi di mister Angelo Monopoli sono chiamati a confermare il ruolino di marcia casalingo, che li vede finora imbattuti in campionato e Coppa nelle gare disputate al ”Di Liddo”, ma soprattutto a una reazione alla pesante sconfitta a livello di punteggio nella trasferta con il Real Siti, che ha sopravanzato gli azzurri in classifica di due punti e distanziandosi di un solo dalla capolista Molfetta Calcio (che ospiterà il Canosa).

I neroverdi allenati da Diaw Doudou sono reduci da un filotto di 3 vittorie consecutive e puntano a sfruttare il rinnovato entusiasmo dell’ambiente per risollevare le sorti di questo inizio di stagione che li aveva visti raccogliere un solo punto nelle precedenti 7 partite.

Tanti gli ex Unione tra le fila del Corato, tra cui il capitano Dispoto, il portiere Loiodice, il difensore D’Alba, il centrocampista Antro e l’attaccante Lorusso, mentre in azzurro ci sono i due ex neroverdi Diomandè e Mbaye.

Il match, con fischio d’inizio alle ore 14.30, sarà arbitrato da Simone Pio Raspatelli (sezione di Foggia) coadiuvato da Alberto Barile (sez. Brindisi) e Giorgio De Pandis (sez. Lecce).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp