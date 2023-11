Eccellenza/B: Doppio colpo internazionale per il Ginosa

Doppio colpo del Ginosa, che inizia a muoversi in anticipo rispetto all’inizio del mercato invernale assicurandosi le prestazioni del jolly spagnolo Juan Jose Ferre Soriano e William Mavungu Pahama.

Juan Jose Ferre Soriano – Nato in Cile, difensore di 190 centimetri, Juan Jose andrà a rinforzare la rosa contribuendo, con la sue doti, a risollevare questo Ginosa che punta quanto prima a centrare la permanenza in Eccellenza Pugliese. Il curriculum è di tutto rispetto: ha disputato campionati di calibro in Cile tra Primeira A e Primeira B nel ruolo di centrocampista e difensore, per poi trasferirsi nella FA Metropolitana e nella stagione 2022/23 nel CD Azequeca (Terceria Division – Terza Divisione Spagnola).

William Mavungu Pahama – Di origini francesi, cresce nelle giovanili del Nizza e del Cannes, per poi avviare la sua carriera nel Lyon-Duchere (attualmente in Championnat National – 3 Liga Francese) e nella stagione 2022/23 nel Campionato Rumeno con il Daesti. Alto e veloce, andrà a rafforzare il reparto offensivo biancoazzurro.

