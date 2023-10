Eccellenza/B: Otranto, trasferta insidiosa nella Città Bianca

Trasferta insidiosa nella Città Bianca. Al di là di ogni ragionevole dubbio. Domenica lontano da casa per il Città di Otranto che domenica prossima rende visita all’Ostuni in occasione della 6a Giornata di andata del Girone B di Eccellenza pugliese.

I gialloblu occupano al momento l’ultimo posto in classifica con zero punti, avendo collezionato soltanto sconfitte nell’avvio di stagione.

Quello contro il team brindisino non è, però, un match da prendere sottogamba, racchiudendo in sé una importanza notevole che va oltre i punti in cambio.

Nel corso della settimana il tecnico idruntino Graziano Tartaglia coadiuvato dal suo staff ha curato ogni minimo dettaglio nella preparazione della partita e la squadra non ha lesinato impegno e qualità nelle sedute di allenamento.

A presentare la sfida sull’erba naturale del “Nino Laveneziana” le considerazioni del difensore centrale biancazzurro Stefano Signore.

«Nessuno sottovaluterà l’impegno in casa dell’Ostuni. Andremo ad affrontare una formazione che, pure non avendo ancora raccolto punto, ha affrontato sempre con dignità tutte le gare. Di più: tutte le avversarie che ha incontrato hanno dovuto faticare prima di sbloccare il risultato, segno evidente che si tratta comunque di una compagine che sa stare in campo.

Nelle ultime settimane, poi, la rosa gialloblu è stata puntellata con qualche innesto di esperienza. Dovremmo avere pazienza e attenzione nei particolari, bravi a cogliere le opportunità che ci si presenteranno nel corso del match».

Il calciatore leccese continua: «Abbiamo bisogno di allungare la striscia positiva. Il nostro inizio di campionato è iniziato con qualche difficoltà di troppo, ci sono state partite nelle quali abbiamo meritato di perdere, altre al termine delle quali abbiamo raccolto meno di quanto sarebbe stato giusto. La gara con l’Ostuni diviene importante anche per mettere altro fieno in cascina, aumentare l’autostima e allungare la striscia positiva ferma a tre risultati utili positivi, compreso il pari senza gol di Coppa Italia in casa della corazzata Manduria. Fare bottino pieno domenica sarà il migliore viatico per presentarci alla gara di ritorno in programma giovedì prossimo».

