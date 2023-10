Italia-Malta, Spalletti: “Bene Bonaventura. Pubblico da ripagare coi risultati”

BARI. Luciano Spalletti analizza così la partita vinta contro Malta. Si parte da chi ha sbloccato il risultato: “Bonaventura? Ci voleva il colpo del campione per sbloccare la partita e in base alla loro scelta tutto è venuto di conseguenza. Quando si trovano squadre come Malta bisogna essere bravi nell’uno contro uno. Non siamo stati capaci di farlo. Dobbiamo gestire il possesso con più qualità, non abbiamo fatto scambi nello stretto. Ci serve lucidità”.

Out Chiesa, Zaccagni e Zaniolo per Londra: “Ma c’è anche Berardi che può essere importantissimo per noi. Abbiamo fatto vedere che anche lui ha i colpi in canna del ko. Per la partecipazione al gioco io mi aspetto molto di più. Ma le soluzioni ripeto non mancano”.

Sugli spalti del San Nicola è stata una festa: “L’abbraccio del pubblico è stato importantissimo. È stata la dimostrazione concreta dell’affetto che c’è per la maglia azzurra. Noi abbiamo una responsabilità importante e il nostro pubblico non va deluso”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp