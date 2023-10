Eccellenza/A: UC Bisceglie-Canosa, banco di prova per entrambe

Prosegue il cammino dell’Unione Calcio Bisceglie nel campionato di Eccellenza 23/24. L’avversario della sesta giornata sarà il Canosa allenato dall’ex Gino Zinfollino, che arriverà al Di Liddo domenica 15 ottobre per una sfida che rappresenterà un importante banco di prova per entrambe le squadre.

I ragazzi di Angelo Monopoli, attualmente al 2° posto in graduatoria con 13 punti, ci arrivano galvanizzati dal successo esterno nell’ultimo turno a Polignano che ha prolungato la striscia di imbattibilità da inizio stagione a ben 8 match tra Campionato e Coppa.

Tra gli azzurri saranno indisponibili i soli Farinola e Gabriele Monopoli alle prese con infortuni. Sulla sponda canosina, invece, si punta a dare continuità al momento positivo che li ha visti vincere le ultime tre partite annullando così il -9 di inizio stagione e che ha portato i ragazzi di mister Zinfollino all’11° posto in classifica con 2 punti.

“Il Canosa è una squadra forte, per organico, storia ed ambizioni, – commenta Giovanni Lullo – prova ne è che, senza penalizzazione, sarebbero a ridosso della testa della classifica con 11 punti. Ci aspetta una bella partita e un bel banco di prova per noi che ci aiuterà a capire che campionato possiamo fare.”

Il portiere azzurro poi analizza il prossimo futuro dell’Unione: “Siamo ad un crocevia della nostra stagione con 3 partite importanti in questa settimana. Anche giovedì il ritorno di Coppa, in casa, a cui teniamo molto e in cui possiamo far valere il fattore campo. Poi domenica prossima il testa a testa con la capolista Molfetta Calcio, una squadra molto attrezzata e che sta volando in questo inizio stagione. Noi stiamo facendo benissimo, come forse nessun altro si aspettava. Senza il pareggio a Mola saremmo stati a punteggio pieno in Campionato e anche in Coppa, è un momento positivo. Vincere aiuta a vincere si sa. Acquisiamo ogni giorno di più consapevolezza nelle nostre potenzialità ma non siamo per questo appagati. Siamo un gruppo forte e possiamo davvero fare bene in questa stagione. E’ il mio ottavo campionato con la maglia Unione, ormai mi sento uno di famiglia. I tanti clean sheet che stiamo raccogliendo sono motivo di orgoglio personale, ma anche il riscatto rispetto alla passata stagione in cui la fase difensiva non serve ha funzionato al meglio”, conclude il portiere andriese.

Il match, con fischio d’inizio alle ore 15.30, sarà dal sig. Francesco Illiano della sezione di Napoli mentre gli assistenti saranno Carlo Boccuzzi e Alberto Loconte della sezione di Bari.

