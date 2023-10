Italia-Malta 4-0: doppieta di Berardi, show azzurro

BARI – Vittoria doveva essere e vittoria è stata: l’Italia si sbarazza di Malta grazie al netto 4-0 maturato al San Nicola. Partenza a razzo degli azzurri al 4′ con Mancini che centra la traversa di testa dagli sviluppi di un corner. Al 22′ sblocca il risultato Bonaventura, con una grande girata in area sulla quale Bonello poco può fare. Al 45′ il raddoppio di Berardi, autore di un tiro a giro di pregevole fattura che si insacca alla destra del portiere Bonello. Chiude i conti nella ripresa ancora Berardi al 63′: palla dalla sinistra di Raspadori in area. Kean non ci arriva, Berardi ancora una volta si e insacca di giustezza. Nel terzo ed ultimo minuto di recupero (93′) chiude definitivamente il punteggio il poker di Frattesi. Ora l’Inghilterra a Wembley con dieci punti all’attivo ed il secondo posto nel girone.

ITALIA-MALTA 4-0

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco(79′ Udogie); Barella (65′ Frattesi), Locatelli, Bonaventura (87′ Biraghi); Berardi (65′ Orsolini), Raspadori, Kean (79′ Scamacca). A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Acerbi, Cristante, Scalvini, El Shaarawy. CT: Spalletti

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Pepe, Z. Muscat; J. Mbong (84′ Paiber), Guillaumier, Kristensen, Yankam (84′ Nwoko), Camenzuli; Montebello (55′ Satariano), P. Mbong. A disp.: Al-Tumi, Galea, Attard, J. Borg, Shaw, Pisani, Degabriele, Corbolan, N. Muscat. CT: Marcolini

Arbitro: Duje Strukan CRO

Assistenti: Bojan Zobenica CRO – Alen Jaksic CRO

IV: Fran Jovic CRO

VAR: Ivan Bebek CRO

AVAR: Mario Zebek CRO

Marcatori: 23′ Bonaventura (I), 45’+1, 64′ Berardi (I), 90’+3 Frattesi (I)

