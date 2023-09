Eccellenza/B: Manduria, Salvadore ‘Ginosa squadra complicata’

Il Manduria è pronto per il terzo appuntamento in campionato, reduce da due vittorie consecutive con Ostuni e Brilla Campi, i biancoverdi sono l’unica squadra del girone B ad avere ancora la porta inviolata. Determinante sul neutro di Carosino la parata di capitan Maraglino che ha neutralizzato il rigore di Caravaglio.

Numeri a parte, gli uomini di mister Salvadore vogliono allungare la scia e presentarsi al meglio contro il Ginosa che, proprio in settimana ha cambiato allenatore, sollevando dall’incarico Vincenzo Pizzulli. E’ arrivato Giuseppe Passariello, una vecchia conoscenza del calcio manduriano, più di una parentesi in terra messapica.

Salvadore, ha presentato la partita di domani contro il Ginosa, nella consueta conferenza pre-gara, attraverso i canali ufficiali biancoverdi. Un indisponibile e ancora un po’ di dubbi in chiave formazione.

“D’Ettorre non ci sarà, out per un trauma distorsivo al ginocchio. Il resto della squadra sta bene, abbiamo preparato la partita al meglio, il Ginosa ha dei giocatori importanti come Genchi e Richella. E’ un avversario tosto, fisico e noi sappiamo le insidie che potremmo trovare per strada. Hanno cambiato allenatore in settimana, è un altro fattore da tenere d’occhio perché gli avvicendamenti producono sempre una scossa emotiva e caratteriale. Ma noi dobbiamo restare concentrati e lavorare sui nostri punti di forza perché abbiamo un obiettivo da centrare”.

Sulla formazione nessuna certezza, almeno pubblicamente, l’allenatore del Manduria ha giocato a carte coperte per non dare riferimenti agli avversari. “Abbiamo provato diverse strategie, con più situazioni offensive. Sarà sicuramente una squadra equilibrata. Non ho ancora deciso alcuni interpreti e sono dubbi che scioglierò con serenità nelle prossime ore”. Sul nuovo acquisto Castro, arrivato proprio in settimana, ha chiarito la sua collocazione tattica. “E’ una mezzala offensiva, potrà darci ulteriore qualità in mezzo, abbiamo studiato un inserimento graduale per lui. E’ già disponibile in vista della gara col Ginosa”.

Calcio d’inizio ore 15.30 presso lo stadio “Camassa” di Sava. Ticket d’ingresso: 10 euro, gratis donne e under 14.

