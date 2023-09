Eccellenza/A: UC Bisceglie, sfida di Mola serio banco di prova

Match d’alta quota per l’Unione Calcio che domenica pomeriggio sarà di scena al “Caduti di Superga” di Mola di Bari con la Virtus Mola nel match valevole per il terzo turno del campionato di Eccellenza pugliese girone A. Una sfida che rappresenta una importante prova per ambizioni delle due compagini.

Gli azzurri del team biscegliese sono reduci da un invidiabile filotto di quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa dall’inizio della stagione e mettono nel mirino il quinto risultato utile consecutivo per consolidare la posizione di vetta.

La compagine barese invece, ha vinto nella prima giornata ospitando il San Severo (3-2), ma ha steccato nella trasferta di San Marco (3-1), mentre in Coppa è stata eliminata dal Polimnia (sconfitta casalinga 1-2 e 1-1 in trasferta). Tra le file del team biancoazzurro allenato da Massimiliano Tangorra due recenti ex azzurri, Gaetano Zingrillo e Gennaro Manzari.

I ragazzi di Angelo Monopoli sono chiamati a confermare il momento positivo che li vede esprimere un calcio efficace e molto organizzato che li ha portati ad incassare una sola rete in 4 match e un costante progresso di gioco.

Il match sarà diretto da Giorgio Caldararo di Lecce coadiuvato da Luca De Gaetanis (sezione di Brindisi) e Pierpaolo Calabrese (sez. Bari). Fischio d’inizio alle 15.30.

