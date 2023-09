Calcio C/F: Molfetta ospita la Woman Lecce per dimenticare Matera

Terra di Bari contro il Salento, Molfetta contro Lecce. Può essere parafrasata in questo modo la sfida di domenica 24 settembre tra Molfetta Calcio Femminile e Woman Lecce per un match da almanacchi del calcio.

L’incontro, valido per la 3a giornata del campionato di Serie C/C, si giocherà al Paolo Poli a partire dalle 15.30. Una sfida dal sapore storico che racchiude tanti spunti: da una parte le ragazze di Petruzzella che, metabolizzata la pesante sconfitta di Matera, vogliono mettere in evidenza il valore del collettivo, dall’altra un Lecce deciso a dimostrare che la sconfitta con il Frosinone è solo un incidente di percorso.

Due sono i punti che separano la formazione di Petruzzella da quella di mister Indino in classifica. Le biancorosse, smaltite le tossine della sconfitta di Matera, hanno lavorato sugli errori cercando di assimilare le difficoltà della nuova categoria.

Ne è consapevole anche Alessia Cantore, difensore della Molfetta Calcio Femminile. “Quella di domenica scorsa non è stata una partita semplice: Matera è sicuramente una squadra forte, ma noi non abbiamo dato il meglio. Non è semplice accettare un risultato così schiacciante (7-0, ndr), ma in settimana abbiamo analizzato la partita per comprendere gli errori e cercare di non commetterli nella sfida con il Lecce, squadra ben organizzata e con qualche individualità di spicco. E’ necessario partire con il giusto approccio per una prestazione che possa soddisfarci al di là del risultato».

Dopo la pesante sconfitta di Matera, in settimana società e staff tecnico non hanno fatto mancare la loro vicinanza alle ragazze. Dal punto di vista fisico non ci sono particolari problemi, tutte le atlete sono arruolabili per il match casalingo con il Lecce e i dubbi relativi all’undici iniziale saranno sciolti dopo la rifinitura. Appuntamento, quindi, al Paolo Poli domenica 24 settembre ore 15.30 per tifare Molfetta Calcio Femminile.

