Eccellenza/B: Otranto prova a dare una scossa al suo campionato

Seconda gara stagionale al “Nachira” con l’obiettivo di dare una scossa alla classifica. Il Città di Otranto affronta domenica, calcio d’inizio alle 15.30, l’Atletico Racale del presidente Francesco Cimino: una sfida complicata ma da portare a casa per invertire la rotta dopo un avvio di campionato complicato.

Avversario di giornata sarà l’undici allenato dall’argentino di origine Matias Calabuig, ex calciatore e oggi allenatore salentino d’adozione che ha già dimostrato le sue qualità in panchina. Squadra giovane e di qualità quella racalina che ha dalla sua anche l’entusiasmo della neopromossa.

I ragazzi di Graziano Tartaglia dovranno avere massima attenzione nel correre del match ed essere capaci di cogliere le opportunità che si verificheranno durante i 90’ e più di gara. Nel team del presidente Giovanni Mazzeo c’è voglia massima di mettere punti in cascina e mandare in archivio la complicata partenza in campionato.

A presentare la sfida le dichiarazioni del portiere del Città di Otranto, Andrea Caroppo. «Ci attende una partita complicata e difficile. L’Eccellenza è sempre un torneo importante, quest’anno il livello si è ulteriormente alzato alla luce soprattutto delle modifiche regolamentari. Siamo ancora all’inizio della stagione ma è importante incamerare punti in modo da risalire la classifica. C’è tutto il tempo per recuperare ma con le sei retrocessioni in ballo è importante navigare in acque tranquille. Abbiamo rispetto dell’Atletico Racale, siamo consapevoli di avere anche noi qualità importanti, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. In settimana abbiamo lavorato concentrati, il gruppo è compatto e desideroso di fare bene. Il lavoro e l’impegno sono gli unici mezzi che permettono il raggiungimento dei risultati».

