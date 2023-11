Eccellenza/B: Manduria, Salvadore ‘Con Massafra sarà gara a scacchi’

Nona giornata di campionato, al “Camassa” di Sava si sfidano Manduria e Massafra. Seconda contro terza in classifica, entrambe reduci dalla partita infrasettimanale di coppa Italia e adesso nuovamente impegnate in campionato a distanza di 72 ore dall’ultimo match. Il Manduria ritrova Nacho Linares in mediana, lo spagnolo out per squalifica a Ugento. Rientra stabilmente tra i convocati anche Munoz, l’attaccante è subentrato nei minuti finali della gara di coppa.

C’è in lista anche Aquaro, ma il difensore biancoverde non è ancora pienamente recuperato. I messapici vogliono dare continuità ai risultati e alle prestazioni, per provare a staccare una delle pretendenti ai posti nobili della classifica. A margine della rifinitura del sabato mattina, ha parlato ai canali ufficiali del Manduria, mister Andrea Salvadore. L’allenatore biancoverde ha presentato la gara con il Massafra.

“Dobbiamo mettere da parte la coppa e ritrovare le energie subito. E’ importante continuare a vincere, specie in questo momento. Conosciamo l’importanza della partita e non vogliamo sbagliarla. Ma va affrontata con la stessa intelligenza e applicazione delle ultime due gare”.

L’analisi della partita e le caratteristiche dell’avversario che, vanta il terzo miglior attacco del torneo, ma concede qualcosa in più dal punto di vista difensivo: sono nove i gol incassati in otto partite.

“Mi aspetto una squadra molto organizzata che gioca la palla da dietro e che ha un impianto di gioco definito, sarà una partita difficile. Loro sono in un momento di salute, vengono da un bel filotto di risultati positivi. Hanno ottime individualità davanti, sono tutti giocatori rapidi e veloci. Sarà una gara a scacchi e bisognerà fare attenzione soprattutto in mediana per impedirli di innescare le punte in profondità”.

La formazione da schierare e gli ultimi accorgimenti tattici. “Scioglierò alcuni dubbi in prossimità della gara, per gestire chi ha giocato di più. Abbiamo speso tanto negli ultimi impegni, serve intelligenza nel capire i momenti. Dobbiamo muovere la palla più velocemente possibile e dare pochi riferimenti”.

Calcio d’inizio domenica ore 14.30, stadio “Camassa” di Sava. Live streaming su Antenna Sud, canale Sport 2.

