Tre calciatori del Brindisi non convocati per la trasferta di Giugliano per scelta tecnica. Confermata l’anticipazione data durante la trasmissione “Anteprima Stadio” nel pomeriggio di oggi. L’ufficialità arriva dopo le convocazioni rese note dalla società adriatica. Golfo, De Feo e Ganz non partono con la squadra per scelta tecnica (da valutare se il provvedimento si limiterà solo a questa gara o durerà anche per le prossime partite). Assenti per infortunio invece Malaccari, Nicola e Bunino.

